نادٍ تركي يخطط للتعاقد مع النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية إن الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، ضمن اهتمامات نادي جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد النني إلى صفوف آرسنال بعد نهاية فترة إعارته لبشكتاش الذي قضى بين صفوفه لمدة موسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "spor.haber7" فإن جالطة سراي وضع النني ضمن خططه في حال فشل في استعارة أوكاي يوكوشلو لاعب سيلتا فيجو الإسباني.

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وأضافت الصحيفة التركية أن النني الذي لفت أنظار سامبدوريا الإيطالي، شارك مع فريقه الإنجليزي مؤخرًا ضد ليفربول في مباراة الدرع الخيرية والتي حسمها جانرز لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

كما لفتت إلى أن النني لا يضمن مكانه في التشكيل الأساسي لأرسنال، وقد يوافق البالغ من العمر 28 عامًا على العودة إلى تركيا مجددًا إذا تلقى عرضًا جديًا.

جدير بالذكر أن النني شارك بقميص بشكتاش خلال الموسم الماضي في 27 مباراة بالدوري المحلي (سجل هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة)، و6 مباريات بالدوري الأوروبي.