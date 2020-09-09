نقل قرعة أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إلي مدينة نيون السويسرية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، نقل قرعتي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، من العاصمة اليونانية أثينا، تجنبًا من انتشار الفيروس بصورة أكبر، وخوفاً من مخالفة القواعد الصحية المحلية.
وصرح الاتحاد الأوروبي إن قرعة دوري الأبطال ستتم دون حضورأي ضيوف كممثلي الأندية في مقره في مدينة نيون السويسرية في أول أكتوبر المقبل على أن تسحب قرعة الدوري الأوروبي في نفس المكان في اليوم التالي.
وأكد اليويفا في بيانه بعد مشاورات مع السلطاتاليونانية: "اتفقت جميع الأطراف على أن الصحة العامة لابد أن تبقى على رأس الأولويات وأنه لن يكون من الممكن في الوقت الحالي تنظيم حدث بمثل هذا الحجم وعدد الضيوف في أثينا لأنه سيعني مخالفة الإجراءات والقيود الوقائية المتعلقة بالأماكن المغلقة".
ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا فى 20 أكتوبر المقبل.
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