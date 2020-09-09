الزمالك يوجه رسالة للأسطورة محمود أبو رجيلة في عيد ميلاده

حرص نادي الزمالك، على الاحتفال بذكرى ميلاد نجمه السابق محمود أبو رجيلة، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ79، حيث إنه من مواليد 9 سبتمبر عام 1941، في حي عابدين بالقاهرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة احتفل فيها بنجم الفارس الأبيض قائلا: "عيد ميلاد سعيد لأسطورتنا محمود أبو رجيلة، كل عام وأنت بخير".

وانضم أبو رجيله إلى ناشئي الزمالك، وهو

ابن الـ17 عامًا، ونال إشادة كبيرة من حلمى زامورا حينها، ليقوم حنفى بسطان بتصعيده إلى فريق الكرة الأول عام 1957.

وشارك قائد الزمالك الأسبق فى أول مباراة أمام نادى الترسانة وفاز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، وحصل أبو رجيلة على 4 بطولات مع نادي الزمالك، بواقع بطولتا دورى، وبطولتا كأس مصر

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عام.

واعتزل أبو رجيلة كرة القدم عام 1967 واتجه بعدها للعمل فى مجال التدريب، وقاد الزمالك للفوز بأول بطولة أفريقية عام 1984 وفاز بالدوري العام مرة واحدة موسم 1984 كما فاز ببطولتي كأس مصر عام 1977 – 1999.

كما قاد أبو رجيلة العديد من الفرق بعد الزمالك، سواء داخل أو خارج مصر، ومنها الاتحاد السوري ونادى سترة ومنتخب اليمن، ونادي الشباب والنصر السعوديين، وحصل على أول بطولة دورى عام سعودى مع نادي النصر، وقاد داخل مصر كل من الألومنيوم والمصري البورسعيدي والمنصورة.