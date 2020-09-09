اتحاد السلة يخاطب الأهلي والاتحاد بشأن نهائي دوري السوبر

أرسل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، خطابًا رسميًا، صباح اليوم الأربعاء، إلى ناديي الأهلي والاتحاد السكندري بشأن المباريات المتبقية من دور نهائي دوري السوبر.

وتمكن الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز في مواجهتين من أصل 3 مواجهات أمام النادي الأهلي في الدور النهائي على أن تقام المباراة الرابعة مساء الخميس على صالة الشباب والرياضة، وفي حالة

فوز الاتحاد يتوج ببطولة الدوري، وفي حالة فوز الأهلي فيتم اللجوء لمباراة فاصلة مساء السبت.

وأكد اتحاد السلة في خطابه الرسمي للأندية صباح اليوم الأربعاء أنه بناءً على التعليمات الأمنية فقد تقرر حضور 20 فرد فقط لكل نادي وفقًا لكشف بالأسماء يتم إرساله اليوم حتى يتم إرساله إلى الأمن

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العام.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

بناء على الاجتماع الآمنى الذى تم بين السيد رئيس مجلس ادارة الاتحاد والسيد مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة يوم 08/09/2020 لما بدر من بعض الأحداث التى واكبت مباراة الاتحاد والأهلى يوم 08/09/2020.

فقد تقرر الموافقة على حضور عدد (20) شخص فقط من مجلس إدارة النادى والإدارة التنفيذية والنشاط الرياضى كلا بصفته وغير مصرح بدخول اى شخص، على أن نوافى بكشوف معتمدة من النادى بالأسماء والصفة اليوم 09/09/2020 حتى يتسنى لنا إرسالها إلى الأمن العام.