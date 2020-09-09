اخبار الرياضه

اتحاد السلة يخاطب الأهلي والاتحاد بشأن نهائي دوري السوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أرسل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، خطابًا رسميًا، صباح اليوم الأربعاء، إلى ناديي الأهلي والاتحاد السكندري بشأن المباريات المتبقية من دور نهائي دوري السوبر.

وتمكن الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز في مواجهتين من أصل 3 مواجهات أمام النادي الأهلي في الدور النهائي على أن تقام المباراة الرابعة مساء الخميس على صالة الشباب والرياضة، وفي حالة

فوز الاتحاد يتوج ببطولة الدوري، وفي حالة فوز الأهلي فيتم اللجوء لمباراة فاصلة مساء السبت.

وأكد اتحاد السلة في خطابه الرسمي للأندية صباح اليوم الأربعاء أنه بناءً على التعليمات الأمنية فقد تقرر حضور 20 فرد فقط لكل نادي وفقًا لكشف بالأسماء يتم إرساله اليوم حتى يتم إرساله إلى الأمن

Advertisements
العام.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

بناء على الاجتماع الآمنى الذى تم بين السيد رئيس مجلس ادارة الاتحاد والسيد مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة يوم 08/09/2020  لما بدر من بعض الأحداث التى واكبت مباراة الاتحاد والأهلى يوم 08/09/2020.

فقد تقرر الموافقة على حضور عدد (20) شخص فقط من مجلس إدارة النادى والإدارة التنفيذية والنشاط الرياضى كلا بصفته وغير مصرح بدخول اى شخص، على أن نوافى بكشوف معتمدة من النادى بالأسماء والصفة اليوم 09/09/2020  حتى يتسنى لنا إرسالها إلى الأمن العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يخاطب الأهلي والاتحاد بشأن نهائي دوري السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا