مانشستر يونايتد يسعى لعودة الجماهير في الدوري الإنجليزي

يسعى نادي مانشستر يونايتد، للحصول على موافقة من السلطات بشأن السماح بتواجد الجماهير فى افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يأمل في الحصول على الضوء الأخضر من السلطات المعنية للسماح بالتواجد الجماهيري في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز

على ملعب أولد ترافورد.

وفقًا لما ذكرته الصحيفة فإن الشياطين الحمر يأملون في السماح لـ 12 ألف مشجع للتواجد في ملعب أولد ترافورد في مباراته أمام كريستال بالاس.

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وأصدر المان يونايتد بياناً نقلته "ميرور" جاء

فيه: "نحن نعمل مع مسئولي الدوري الإنجليزي الممتاز والسلطات المحلية على التخطيط لعودة آمنة للمشجعين إلى المباريات في أولد ترافورد".

وواصلت: "نستعد لكافة الاحتمالات ونراجع الخيارات لإجراء الاختبار الأول، وسوف نؤكد ذلك بمجرد الحصول على الموافقات المحلية والوطنية".

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد أولى مبارياته فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم يوم 19 سبتمبر ضد كريستال بالاس.