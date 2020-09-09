رسميًا استاد القاهرة يستضيف مباريات المنتخب الوطني في مونديال اليد

قال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ان اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم مونديال اليد 2021 استقرت على صاله استاد القاهرة الدولي لتكون الصاله الرئيسية للبطولة. أضاف نصر أن صاله استاد القاهرة ستشهد مباراة الافتتاح والختام ومباريات المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد ومجموعته و مباريات المجموعة الرابعه في الدور الاول ومباريات الربع النهائي والنصف النهائي والنهائي. أشار رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ان ستاد القاهرة الدولي عقب التطوير في إطار استعدادات الرياضة المصرية لهذا الحدث والمحفل العالمى اصبح سعته المعتمدة في الاتحاد الدولي 16.200 متفرج وبهذا يكون صرح رياضي عملاق لاستضافة كبري الأحداث الرياضية.

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