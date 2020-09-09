يواصل الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم نادي ليون الفرنسي، الضغط على ناديه من أجل الانتقال إلي صفوف برشلونة الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية .
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ديباي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين من رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة، من أجل تدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ديباي أعلن على رغبة برشلونة فيالتعاقد معه، للضغط على إدارة ليون من أجل السماح له بالرحيل إلى كامب نو.
وفي تصريحات تلفزيونية عقب مباراة هولندا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية قال: "سننتظر ونرى ما سيحدث، سأتحدث مع ليون، أعلم أن هناك اهتمامًا من برشلونة، لكن لا يمكنني قول المزيد لأنني لم أتحدث
ويكون ديباي مطلوب فى العديد من الأندية أوروبية على رأسها برشلونة، وباريس سان جيرمان، وروما، ولكن تسعى إدارة برشلونة لخطفه فى الميركاتو الصيفي الحالي لتعويض رحيل لويس سواريز المرتقب عن الفريق.
حدد ليون سعر ديباى بـ 30 مليون يورو، ولكن برشلونة تريد دفع 25 مليون يورو فقط، أو الحصول على توقيعه مجاناً فى يناير المقبل بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.
وخاض ديباي 139 مباراة بقميص ليون، نجح فى تسجيل 57 هدف، وصناعة 43 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر ديباي يضغط على إدارة ليون للإنضمام لصفوف برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.