ديباي يضغط على إدارة ليون للإنضمام لصفوف برشلونة

يواصل الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم نادي ليون الفرنسي، الضغط على ناديه من أجل الانتقال إلي صفوف برشلونة الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية .

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ديباي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين من رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة، من أجل تدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ديباي أعلن على رغبة برشلونة في

التعاقد معه، للضغط على إدارة ليون من أجل السماح له بالرحيل إلى كامب نو.

وفي تصريحات تلفزيونية عقب مباراة هولندا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية قال: "سننتظر ونرى ما سيحدث، سأتحدث مع ليون، أعلم أن هناك اهتمامًا من برشلونة، لكن لا يمكنني قول المزيد لأنني لم أتحدث

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مع وكيلي أيضًا".

ويكون ديباي مطلوب فى العديد من الأندية أوروبية على رأسها برشلونة، وباريس سان جيرمان، وروما، ولكن تسعى إدارة برشلونة لخطفه فى الميركاتو الصيفي الحالي لتعويض رحيل لويس سواريز المرتقب عن الفريق.

حدد ليون سعر ديباى بـ 30 مليون يورو، ولكن برشلونة تريد دفع 25 مليون يورو فقط، أو الحصول على توقيعه مجاناً فى يناير المقبل بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

وخاض ديباي 139 مباراة بقميص ليون، نجح فى تسجيل 57 هدف، وصناعة 43 آخرين.