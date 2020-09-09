هيدرسفيلد يوجه رسالة عبر الوفد لـ رمضان صبحي وبيراميدز

وجه نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي رسالة لـرمضان صبحي لاعب الفريق السابق، المنتقل حديثًا لصفوف نادي بيراميدز وإدارة ناديه الجديدة، بعد إتمام الصفقة بين الناديين.

قال مارك ديفلين المدير التنفيذى لنادي هيدرسفيلد في تصريحاته لـ "الوفد":" كل ما أود قوله أننا نشكر رمضان صبحي على الوقت الذي قضاه معنا بالفريق الكروي هيدرسفيلد تاون، نتمنى له كل النجاح في المستقبل

".وأضاف مارك ديفلين:" كما نود أن نشكر نادي بيراميدز على الطريقة الاحترافية و احترافيته التي أداروا بها عملية انتقال رمضان لهم ، شكرًا للجميع، وبالتوفيق".وكان نادي بيراميدز أعلن يوم الأثنين الماضي، عن تعاقده رسميا مع رمضان صبحي نجم المنتخب المصري الأولمبي رسميا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.على الجانب الآخر، أكد رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز الجديد أنه لمس الاحترافية في عمل بيراميدز خاصة وأن المفاوضات معه بدأت يوم 9 أغسطس وانتهت يوم 12 من نفس الشهر.وشدد اللاعب في المؤتمر الصحفي لتقديمه، على أنه يسعى لتحقيق طموحات بيراميدز في الفترة المقبلة، مضيفا بأن الوقت الذي استغرقته المفاوضات كان من عوامل نجاح الصفقة.