هيدرسفيلد يوجه رسالة عبر الوفد لـ رمضان صبحي وبيراميدز

وجه نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي رسالة لـرمضان صبحي لاعب الفريق السابق، المنتقل حديثًا لصفوف نادي بيراميدز وإدارة ناديه الجديدة، بعد إتمام الصفقة بين الناديين.
قال مارك ديفلين المدير التنفيذى لنادي هيدرسفيلد في تصريحاته لـ "الوفد":" كل ما أود قوله أننا نشكر رمضان صبحي على الوقت الذي قضاه معنا بالفريق الكروي هيدرسفيلد تاون، نتمنى له كل النجاح في المستقبل
وأضاف مارك ديفلين:" كما نود أن نشكر نادي بيراميدز على الطريقة الاحترافية و احترافيته التي أداروا بها عملية انتقال رمضان لهم ، شكرًا للجميع، وبالتوفيق".
وكان نادي بيراميدز أعلن يوم الأثنين الماضي، عن تعاقده رسميا مع رمضان صبحي نجم المنتخب المصري الأولمبي رسميا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.
ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.
على الجانب الآخر، أكد رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز الجديد أنه لمس الاحترافية في عمل بيراميدز خاصة وأن المفاوضات معه بدأت يوم 9 أغسطس وانتهت يوم 12 من نفس الشهر.
وشدد اللاعب في المؤتمر الصحفي لتقديمه، على أنه يسعى لتحقيق طموحات بيراميدز في الفترة المقبلة، مضيفا بأن الوقت الذي استغرقته المفاوضات كان من عوامل نجاح الصفقة.
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