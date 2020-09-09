رسمياً.. أستون فيلا يتعاقد مع أولي واتكينز قادماً من برينتفورد

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقدهم مع أولي واتكينز لاعب فريق برينتفورد فى الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفقاً لتقارير إعلامية إنجليزية، انتقل المهاجم صاحب الـ 24 عامًا في صفقة كلفت أستون فيلا ما يقرب من 30 مليون يورو، مما يجعلهأغلي صفقة فى تاريخ التشامبيونشيب.
وقع واتكينز على عقد لمدة 5 سنوات مع الفيلانز حتى عام 2025.
وفى تصريحات للاعب نقلها الموقع الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال: " أنا سعيد للغاية
وأضاف: " متحمس للعمل مرة أخرى مع دين سميث، كان من أسباب انضمامي لفيلا".
واختتم: " أتطلع أيضا للعمل مع ريتشارد أوكيلي، لقد منحوني الكثير من الثقة باللعب تحت قيادتهم في برينتفورد".
ولعب واتكينز 143 مباراة بقميص برينتفورد، استطاع تسجيل 49 هدفاً، وصناعة 17 آخرين.
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