النجم الساحلي يعلن ضم الناشئ المصري محمود صابر

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، ضم الناشئ محمود صابر لاعب النادي الأهلي السابق، مستغلاً إلغاء المسابقات الخاصة بالناشئين في مصر الموسم الحالي بسبب تداعيات

ويمتد تعاقد اللاعب مع الفريق التونسي لفترة خمسة مواسم في صفقة انتقال حر للاعب.

يذكر أن النادي التونسي قد سبق وأن ضم المهاجم عمرو مرعي في وقت سابق. مصر الموسم الحالي بسبب تداعيات كورونا ، ورفض اللاعب التجديد للأهلي.ويمتد تعاقد اللاعب مع الفريق التونسي لفترة خمسة مواسم في صفقة انتقال حر للاعب.يذكر أن النادي التونسي قد سبق وأن ضم المهاجم عمرو مرعي في وقت سابق.

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