ميسي يعود لتدريبات برشلونة

تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، فى تدريبات الفريق اليوم، بعد السماح له بالعودة للمران الجماعي بعد إعلان استمراره مع الفريق رسمياً.
ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن كومان سمح لميسي بالعودةللتدريبات الجماعية اعتبارًا من اليوم، وكذلك الحال بالنسبة لكوتينيو وبوسكيتس وفاتي.
وشهد المران تواجد كلاً من..
كوتينيو بعد عودته من الإعارة من بايرن ميونيخ، وبوسكيتس ودي يونغوأنسو فاتي بعد عودتهم من مبارياتهم فى دوري الأمم الأوروبية مع منتخباتهم.
ولم يشارك ميسي فى بداية التحضير للموسم الجديد، بسبب الأزمة التى حدثت بينه وبين الإدارة ,اعتزامه الخروج من الفريق هذا الصيف، قبل التراجع في النهاية واتخاذ قرار بإكمال عقده مع البارسا.
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