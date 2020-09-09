لاعبو مانشستر يونايتد منزعجون بسبب سانشو.. وجريليش قد يكون “البديل”

يأمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إنهاء صفقة لاعب بوروسيا دورتموند، الجناح الإنجليزي الشاب جادون سانشو، خلال الميركاتو الضيفي، رغم تعثر الصفقة خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة التيليجراف البريطانية أن وضعية جادون سانشو لم تتغير، وعلى مانشستر يونايتد أن يحل مشكلة راتب اللاعب مع وكلائه، وبشكل أولي يجب على اليونايتد دفع المبلع المطلوب من قبل إدارة بوروسيا دورتموند الألماني من أجل التخلي عن خدمات اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يعمل بشكل جاد لمحاولة إتمام الصفقة، ولكن سانشو لم يكن مشوشًا بسبب اهتمام مانشستر يونايتد به، وبعض لاعبي اليونايتد متفاجئون من عدم انزعاجه بسبب عدم إكمال الصفقة حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة استمرار عدم الاتفاق بين إدارة الناديين فأنه سيتم العودة لخيار التعاقد مع نجم أستون فيلا الإنجليزي جاك جريليش الذي قدم موسما مميزا رفقة الفيلانز في البريمرليج، وساهم في بفاء فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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