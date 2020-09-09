برشلونة يحقق رقم قياسي تاريخي غير مسبوق على اليوتيوب

أضاف نادي برشلونة الإسباني إنجازًا جديدًا في ريادته الرقمية حيث أصبح أول ناد رياضي يضم أكثر من 10 ملايين مشترك على موقع التسجيلات المرئية “يوتيوب”.

وتم تعزيز ريادة برشلونة في منصة الفيديو الرئيسية على الويب بفضل النمو المذهل في العامين الماضيين، سواء من حيث عدد المشجعين اوعدد مرات مشاهدة الفيديو.

فقط أندية الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة (14.7 مليون) لديها متابعون أكثر من نادي برشلونة على منصة اليوتيوب.

ولتقدير هذا الإنجاز البارز في برشلونة، ستقدم منصة “اليوتيوب” في الأيام المقبلة جائزة “Diamond Creator”، أو الدرع الماسي والتي تُستخدم للتعرف على القنوات التي تتجاوز 10 ملايين.

أنهى برشلونة موسم 2018/19 بإجمالي 7.2 مليون مشترك (2.6 مليون أكثر من موسم 2017/18)، وبين 1 يوليو 2019 و30 يونيو عام 2020، بلغ عدد المتابعين 9782472 متابعًا.

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والآن، في بداية موسم 2020/21، قفز العدد إلى أكثر من 10 ملايين ورسخ مكانة “اليوتيوب” كمعيار بلا منازع في مجال الأندية الرياضية حول العالم. القناة لديها حاليا أكثر من 65 مليون ساعة من الفيديو على قناتها.

إلى جانب الرقم المميز البالغ 10 ملايين متابع، تبرز الميزة التي يحتفظ بها برشلونة مع المنافسين الآخرين، مما يجعله بعيدًا عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ 5.92 مليون.

وكاء خلف فريقي الليجا لاستكمال المراكز العشرة الأولى، فرق كرة القدم التالية: فلامنجو (5.55 مليون) ، ليفربول (4.98 مليون)، مانشستر يونايتد (3.21 مليون)، يوفنتوس (2.88 مليون) ومانشستر سيتي (2.72 مليون) وباريس سان جيرمان (2.56 مليون)، وتشيلسي (2.1 مليون)، وأرسنال (1.96 مليون).

وأما بالنسبة للبلدان التي يحظى فيها نادي برشلونة بأكبر عدد من المشجعين فهي الولايات المتحدة وإسبانيا والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك.

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