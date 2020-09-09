بند مثير في عقد جيمس يكلف مانشستر يونايتد مليون جنيه إسترليني لسوانزي سيتي

كشفت صحيفة ذا أثلتيك عن أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيتوجب عليه دفع مليون جنيه إسترليني، لنادي سوانزي سيتي، إذا شارك الجناح الشاب دانيل جيمس في المباراة المقبلة لمدة 20 دقيقة أو أكثر.

وأكد الصحفي لوري وايتويل، أن أول الإضافات في العقد الذي وقع مع سوانزي سيتي ينص على دفع مانشستر يونايتد لمليون جنيه إسترليني بعد مشاركة اللاعب الويلزي في أكثر 40 مباراة مع النادي بالمسابقات الإنجليزية.

وأوضح لوري، أن المدير الفني النرويجي لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير لا يعلم عن هذا البند، و هو يتداخل في السوق في التحدث مع الصفقات والتحدث مع المسئولين والمدربين، مثل ريان جيجز في حالة جيمس، وفهم منطق الصفقات، ولكنه لا يتدخل في العقود.

ولعب دانييل جيمس مع مانشستر يونايتد في 40 مباراة بالمسابقات المحلية، خلال الموسم الماضي، وسجل الجناح الويلزي صاحب ال22 عاما ثلاث أهداف كما صنع 7 أهداف آخرين.

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ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في نهاية هذا الأسبوع في مباراة ودية، ومن المتوقع أن تكون المباراة الودية الوحيدة للفريق قبل بداية موسم الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه كريستال بالاس في الجولة الثانية، بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى ضد بيرنلي.

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