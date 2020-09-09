الميركاتو الصيفي: ليفربول يفكر في التخلص من جوهرة الفريق و6 أندية تترقب

يفكر فريق ليفربول، في التخلي عن مهاجمه الشاب ريان بروستر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع وضع بند إعادة الشراء في عقده.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس، عن أن هناك عدة فرق تتنافس لضم مهاجم ليفربول الشاب، وهي: أستون فيلا وبرايتون ونيوكاسل وشيفيلد يونايتد.

واستفسر نيوكاسل يونايتد من ليفربول لمعرفة خطط الفريق بخصوص للاعب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في سوانزي سيتي.

وكان من المتوقع رفض أي عرض لاحق من نيوكاسل، حيث يعتقد ليفربول أن فرص بروستر في ملعب سانت جيمس بارك ستصبح محدودة، مع وجود ما يصل إلى ستة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في الحصول على خدمات بروستر.

ولم يتخذ ليفربول أي قرار نهائي بشأن مستقبل بروستر في الأنفيلد حتى الآن، وفي الشهر الماضي، ظهر بروستر كبديل ضد آرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية، وأهدر ركلة الجزاء الحاسمة، التي أدت لهزيمة فريقه وتتويج آرسنال باللقب.

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