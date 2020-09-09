الميركاتو الصيفي | مهاجم تشيلسي يلمح بانتقاله إلى كريستال بالاس

ألمح مهاجم تشيلسي ميتشي باتشواي إلى أنه سيعود إلى كريستال بالاس في فترة إعارة ثانية من تشيلسي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
ويجري كريستال بالاس محادثات مع تشيلسي بشأن إعادة المهاجم البلجيكي إلى سيلهيرست بارك على سبيل الإعارة لمدة موسم.
باتشواي، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، من المقرر أن يوقع تمديدًا لمدة عام مع تشيلسي. لكن في حديثه بعد تسجيله هدفين في فوز منتخب بلاده 5-1 على آيسلندا في دوري الأمم يوم الثلاثاء، بدا أنه يؤكد أن عودته إلى كريستال بالاس قد تكون وشيكة بالفعل.
وقال المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا لمحطة RTBF البلجيكية: “هل سأعاود التوقيع مع تشيلسي لكي أعير إلى كريستال بالاس؟ أنت على الطريق الصحيح عندما تقول ذلك، إنه شيء من هذا القبيل”.
وأضاف: “الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن يكون لدي وقت للعب وأن أكون جاهزًا وعلى استعداد عندما أكون في المنتخب الوطني”.
ستكون هذه فترة الإعارة الثانية للمهاجم البلجيكي مع كريستال بالاس في ثلاثة مواسم، وسجل باتشواي، ستة أهداف في 13 مباراة في النصف الثاني من موسم 2018/19.
وتراجع باتشواي إلى المركز الرابع في ترتيب مهاجمي تشيلسي خلف تيمو فيرنر وأوليفييه جيرو وتامي أبراهام، و لم يلعب دقيقة واحدة تحت قيادة فرانك لامبارد بعد ظهوره كبديل أمام بورنموث في 29 فبراير.
وعانى كريستال بالاس من أجل تسجيل الأهداف في الموسم الماضي، حيث أحرزوا 31 هدف في 38 مباراة بالدوري الممتاز. وكان أفضل هداف لهم هو جوردان أيو برصيد تسعة أهداف.
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