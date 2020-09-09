أخبار بايرن ميونخ | هانز فليك يضغط على إدارة رومينيجه ويطالب بتعاقدات إضافية

أثناء تقديم كأس دوري أبطال أوروبا 2020 في متحف نادي بايرن ميونخ الألماني، تحدث مدرب الفريق “هانز فليك” على الفريق واعترف بالحاجة إلى تعزيزات أخرى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسعى بطل الثلاثية في الموسم المنصرم إلى تدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد في ظل عودة فيليب كوتينيو إلى برشلونة وإيفان بيريسيتش إلى إنتر ميلانو وألفارو أدريوزولا إلى ريال مدريد بعد إنتهاء فترة إعارتهم للنادي البافاري.

ويشكل المستقبل الغامض لكل من “تياجو ألكانتارا“، والنمساوي “ديفيد ألابا” قلقاً إضافياً لدى المدير الفني لبايرن ميونخ “هانز فليك” بسبب إمكانية مغادرتهم للنادي في أي لحظة من الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال هانز فليك عن مغادرة اللاعبين المعارين للفريق وعودتهم إلى أنديتهم : “مع إيفان بيريسيتش خسرنا فيليب كوتينيو وألفارو أودريوزولا، وهم ثلاثة لاعبين بجودة عالية”.

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وأضاف : “لقد أظهر إيفان وفيليب جودتهما، خاصة في نهائيات دوري أبطال أوروبا. ولكن تقرر الآن أننا لن نشتري هؤلاء الثلاثة. الآن علينا التأكد من تعويض الجودة مرة أخرى في هذه المراكز. لدي أمل جيد بذلك الخصوص”.

ودعى فليك إلى تعزيزات إضافية وقال : “أنا على تواصل مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش لتعزيز هذه المراكز. وقبل كل شيء لدينا جودة جيدة في عمق الفريق”.

وختم فليك حديثه بالتحدث عن الاسباني تياجو ألكانتارا و النمساوي ديفيد ألابا وقال : “طالما أن كلاهما في الفريق، أخطط مع كليهما. الوضع ليس بهذه السهولة، ولا نعرف من سيغادرنا ومن سيأتي”.

ويرتبط لاعب خط الوسط تياجو ألكانتارا الذي ينتهي عقده الصيف المقبل بالانتقال إلى ليفربول الانجليزي في الميركاتو الحالي كما أن المدافع النمساوي ألابا يتوفر على عقد ينتهي بنهاية الموسم 20/21 وغير واضح ما إذا كان سيجدد أو لا مع بايرن ميونخ.

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