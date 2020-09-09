“عودة المنسي” في مانشستر يونايتد.. روخو يثير إعجاب سولشاير

عاد مدافع فريق مانشستر يونايتد، الأرجنتيني ماركوس روخو لحسابات المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير، للحصول على فرصة جديدة مع اليونايتد في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن المدافع الأرجنتيني أثار إعجاب المدرب أولي جونار سولشاير، خلال تدريبات مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجديد، بعدما قدم مستويات مميزة.

ولا يزال من المحتمل أن يغادر روخو صفوف اليونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي، و قد يعود إلى الأرجنتين، حيث يُنظر إليه على أنه أحد مجموعة من اللاعبين المهمشين الذين يمكن أن يبيعهم مانشستر يونايتد من أجل جمع الأموال للتعاقد مع صفقات جديدة.

وانتقل ماركوس روخو في يناير الماضي إلى نادي إستوديانتيس على سبيل الإعارة في يناير، ومع ذلك فإن مزيجًا من الإصابة وتوقف كرة القدم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا يعني أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا قد شارك في لقاء وحيد فقط.

وأعرب روخو، الذي لعب 61 مباراة مع الأرجنتين، عن استيائه من الطريقة التي سارت بها عملية الإعارة، في الشهر الماضي، مدعيا أنه كان شعور “حلو ومر” بالعودة إلى يونايتد، بعدما انضم لهم في عام 2014، ويدخل الآن السنة الأخيرة من عقده مع الشياطين الحمر.

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