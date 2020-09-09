خسائر مالية فادحة تنتظر الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد

يواجه الدوري الإنجليزي الممتاز عجزًا مرتبطًا بفيروس كورونا بأكثر من نصف مليار جنيه إسترليني الموسم المقبل، حيث تسير المفاوضات الآن بين مسؤولي الرياضة ووزراء الحكومة بشأن السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب.

ووفقًا للأرقام التي جمعها مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز واطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فإن الفرق العشرين في البريميرليج ستفقد 540 مليون جنيه إسترليني من الدخل في الموسم المقبل في إطار خطط إعادة فتح جزئي فقط للملاعب اعتبارًا من أكتوبر المُقبل.

ويقدر المسؤولون التنفيذيون في مسابقة كرة القدم الأكثر قيمة في العالم أيضًا، أن تكلفة إدارة الملاعب للحد من انتشار فيروس كورونا، ستكلف 16 مليون جنيه إسترليني إضافية.

كما تعرضت أندية الدوري الإنجليزي لضربة إضافية يوم الخميس الماضي، بعد أن ألغى الدوري الممتاز فجأة صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 564 مليون جنيه إسترليني مع خدمة البث المباشر الصينية “بي بي تي في” المملوكة لمجموعة سونينج هولدينجز الصينية، وذلك في نزاع حول المدفوعات المحتجزة بسبب الوباء.

تركت النتائج المتعلقة بالنقص المقدر في الدخل للموسم المقبل، الأندية تستعد للعام الثاني من الخسائر الفادحة، وذلك بينما يضغط المسؤولون في الدوري الممتاز على الوزراء لتخفيف القيود على عدد المشجعين المسموح لهم في الملاعب للحد من الضربة المالية.

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وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لنادي برايتون، بول باربر: “لقد بنينا نماذج أعمالنا على أساس امتلاء 98 إلى 99 إلى 100 في المائة من سعة المدرجات لكل مباراة، من الواضح أن أي شيء أقل من ذلك سيكون تحديًا بالنسبة لنا. سيكون عائقًا ماليًا”.

في الموسم الماضي، خسر الدوري الإنجليزي الممتاز إيرادات وصلت وفقًا للتوقعات إلى 850 مليون جنيه إسترليني، بسبب خسارة دخل يوم المباراة مع المباريات التي تُلعب خلف الأبواب الموصدة منذ فبراير الماضي، بالإضافة إلى تكلفة خصم 330 مليون جنيه إسترليني تم دفعهh لمحطات الإذاعة كتعويض عن ثلاثة أشهر من توقف فعاليات البطولة أثناء الإغلاق.

ستستمر المباريات بمدرجات فارغة طوال شهر سبتمبر، عندما يبدأ الموسم الجديد 2020/21 في نهاية هذا الأسبوع. ومع ذلك، فإن المديرين التنفيذيين في الدوري الإنجليزي الممتاز والمسؤولين الحكوميين يرسمون خططًا للسماح بإعادة فتح الملاعب الشهر المقبل ، مما يسمح لها بأن تكون ممتلئة بمقدار الثلث.

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