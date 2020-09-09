أخبار ريال مدريد | فلورنتينو بيريز سئم من جاريث بيل

سئم ريال مدريد من وضع جاريث بيل في النادي حيث أنه معقد ولا تستطيع إدارة النادي إيجاد مخرج للويلزي. لا أحد يريد المهاجم وخصوصاً مع الراتب العالي للغاية الذي يمتلكه مع عقد يمتد إلى صيف 2022.

ووفقاً لقناة “كواترو” فإن إدارة ريال مدريد، على استعداد للمساعدة في كل شيء من أجل رحيل بيل ولكن العملية ليست سهلة، لأن الجناح الويلزي لا يرى بعيون سيئة البقاء في مدريد حتى بدون اللعب لدقيقة واحدة.

وقد جعل هذا مجلس إدارة النادي الأبيض يفكر في دفع السنتين المتبقيتين من عقده، حوالي 30 مليون يورو، حتى يكون حراً ويغلق جميع أنواع العلاقات مع بطل الدوري الاسباني.

ويأمل مجلس إدارة ريال مدريد بقيادة “فلورنتينو بيريز” أن يتساهل وكيل أعمال جاريث بيل “جوناثان بارنيت” من أجل خفض سعر فسخ العقد، وبالتالي إيجاد طريقة ودية لخروج الجناح الويلزي من ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومع مرور الأيام دون عروض رسمية لبيل، تدرك إدارة ريال مدريد أن بقاء جاريث بيل في المدرجات أمر خطير. حيث أن هذه الحركة ستكسر المخططات الاقتصادية، وقبل كل شيء التوازن بين زيدان وغرفة الملابس.

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ويعرف ريال مدريد بالفعل أنه سيتعين عليه الدفع لجاريث بيل إذا أراد طرده من النادي هذا الصيف. إنها مسألة أيام قبل أن تنكسر العلاقة بين الاثنين إلى الأبد ويخرج بيل من الباب الخلفي.

وكان جاريث بيل قد نفى كل الأخبار القادمة من إسبانيا حيث صرح لشبكة قنوات السكاي سبورتس أثناء تواجده مع المنتخب الويلزي للمشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية أنه لا يعارض الخروج و أن كل شيء بيد إدارة النادي الملكي.

وأضاف جاريث بيل : “في الميركاتو الصيفي الماضي كنت قريباً من الخروج ولكن النادي أوقف كل شيء. لقد كان مشروعاً جعلني متحمساً ولكن النادي لم يسمح لي بالخروج “.

وشارك جاريث بيل مع ريال مدريد في آخر موسمين في ما مجموعه 42 مباراة فقط كأساسي بمختلف المسابقات سجل خلالهم 15 هدف وأعطى 8 تمريرات حاسمة.

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