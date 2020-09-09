كيف سيكون موسم مانشستر يونايتد في حالة ضم سيرجيو ريجيلون؟

-لعبة فوتبول مانجر تحاكي موسم اليونايتد في وجود سيرجيو ريجيلون..

بعد التعاقد مع لاعب خط وسط أياكس دوني فان دي بيك، لا يزال مانشستر يونايتد يعمل على ثلاثة صفقات أخرى قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

لا يزال جناح بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو هدف مانشستر يونايتد الرئيسي، كما يراقب النادي الإنجليزي أيضًا الظهير الأيسر لريال مدريد سيرجيو ريجيلون، الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بطل الدوري الأوروبي، إشبيلية الإسباني.

لذلك، ما هو نوع التأثير الذي يمكن أن يحدثه ريجيلون في مانشستر يونايتد إذا انضم في الميركاتو الصيفي الحالي؟

قامت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز الإنجليزية، بإستخدام لعبة الفيديو الشهيرة “فوتبول مانجر 2020” للتنبؤ بمستوى أداء ريجيلون مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، بعد انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.

-سيرجيو ريجيلون ينتقل إلى مانشستر يونايتد في يوليو 2020

لإعداد هذه المحاكاة، قامت الصحيفة الإنجليزية بالتنسيق مع محرر من لعبة فوتبول مانجر 2020، لترتيب انتقال سيرجيو ريجيلون إلى مانشستر يونايتد قبل بداية موسم 2020/21.

تحتوي قاعدة بيانات لعبة فوتبول مانجر حاليًا على بيانات أكثر من 800 ألف لاعب و45 ألف نادي نشط، مع بيانات مستمدة من شبكة الكشافة الدولية على الأرض والتي يبلغ عددها ما يقرب من 1000 شخص، من بينهم بعض الذين يشاركون في كرة القدم بصفة احترافية بما في ذلك الكشافة والمدربين.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي كل إصدار سنوي للعبة على خوارزميات مدمجة تتحقق من البيانات. حيث يتم ضمان دقة البيانات بشكل أكبر من خلال المدخلات من المساهمين النشطين في اللعبة الاحترافية على أرض الواقع (اللاعبون والوكلاء وما إلى ذلك) الذين يقدمون ملاحظات منتظمة.

يُصنف ريجيلون في فوتبول مانجر 2020 على أنه ظهير شاب يتمتع بالقوة في الدفاع والهجوم.

وبمحاكاة موسم 2020/21 لمعرفة نوع التأثير الذي يمكن أن يحدثه سيرجيو ريجيلون مع مانشستر يونايتد، أصبح اللاعب الإسباني الخيار الأول للظهير الأيسر في الفريق، حيث بدأ معظم مباريات الموسم.

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بشكل عام، خاض الإسباني 54 مباراة تحت قيادة أولي جونار سولشاير، بدأ منها 53 مباراة، وسجل مرة واحدة وقدم ست تمريرات حاسمة خلال الموسم في جميع المسابقات.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، بدأ ريجيلون 36 مباراة من أصل 38، وأظهر مدى أهميته لليونايتد في موسم المحاكاة.

في الهجوم، صنع 50 فرصة لزملائه للتسجيل في جميع المسابقات. فقط برونو فرنانديز ودوني فان دي بيك صنعًا أكثر منه.

كما أظهر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا تأثيرًا إيجابيًا على المستوى الدفاعي أيضًا، حيث كان أحد عوامل صلابة دفاع اليونايتد. تلقى فريق سولشاير 35 هدفًا فقط في 38 مباراة بالدوري، وهو رقم قياسي تفوق عليه فقط كل من ليفربول ومانشستر سيتي.

-أداء اليونايتد في جميع المسابقات؟

أداء مانشستر يونايتد في موسم 2020/21:

في موسم المحاكاة، حقق مانشستر يونايتد تحسنًا ملحوظًا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على المركز الثاني في جدول الترتيب.

استطاع مانشستر يونايتد تحقيق 88 نقطة، وهذا يمثل تطورًا هائلاً بمقدار 22 نقطة عن موسم 2019/20 الحقيقي للفريق.

كما قدم اليونايتد أداءً مذهلاً في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على كل من إشبيلية، برشلونة، وليفربول في مراحل خروج المغلوب، لكنه خسر في المباراة النهائية أمام تشيلسي.

تشير المحاكاة إلى أنه إذا ضم مانشستر يونايتد سيرجيو ريجيلون في هذا الميركاتو الصيفي، فسيكون الخيار الأول للفريق في مركز الظهير الأيسر بلا منازع، وسيقدم موسم رائع، مما يساعد اليونايتد على الفوز بكأس الإتحاد الإنجليزي، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأمين المنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.

تتوقع لعبة فوتبول مانجر أن ريجيلون سيكون بمثابة تطور نوعي لكل من لوك شاو وبراندون وليامز في مركز الظهير الأيسر، مع الكثير من الإمكانات القابلة للتحسن.