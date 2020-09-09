الميركاتو الصيفي | إيمليانو مارتينيز على رادار أستون فيلا، وآرسنال يفاوض حارس برينتفورد لخلافته

يسعى نادي أستون فيلا للتعاقد مع حارس مرمى فريق آرسنال، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن إيميليانو مارتينيز يتبقى في عقده عامين مع آرسنال، ويتقبل النادي الإنجليزي رغبة الحارس في المشاركة بصفة مستمرة، لكنه يستطيع ضمان ذلك له أو للحارس الألماني لينو في ظل المنافسة القوية بينهما.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس نيوز الأسبوع الماضي أن فريق شالكه الألماني الذي يدربه مدرب هدرسفيلد السابق ديفيد فاجنر مهتم أيضًا بضم الحارس الأرجنتيني، وفي نفس الوقت يشعر مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا بالسعادة، لوجود حارسين يمكن أن يكونا رقم واحد.

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وقد قدم إيميليانو مارتينيز أداء مميزا، منذ مشاركته عقب إصابة لينو في يونيو الماضي أمام برايتون، حيث حافظ على نظافة شباكه تسع مرات في 23 مباراة، وساعد آرسنال في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما ساهك في الفوز بالدرع الخيرية أمام ليفربول بركلات الترجيح.

ويتجه آرسنال على الجانب الآخر لمراقبة حارس برينتفورد ديفيد رايا كبديل محتمل في حالة بيع مارتينيز إلى فريق أستون فيلا.

وعمل الحارس الإسباني صاحب ال24 عاما مع مدرب حراس مركى آرسنال إيناكي كانا بافون، في صفوف برينتفورد، و يصر برينتفورد على أن رايا الذي يمتد عقده مع الفريق حتى عام 2023 ليس للبيع.

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