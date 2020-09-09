الميركاتو الصيفي: مانشستر سيتي يرسل لاعبه إلى الدوري الألماني مجددًا

أعار مانشستر سيتي الإنجليزي، ظهيره الأيسر الإسباني، أنجيلينو إلى لايبزيج الألماني حتى نهاية موسم 2020/21.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي استمرار الظهير الإسباني أنجيلينو، ضمن صفوف لايبزيج معارًا لموسم آخر.

ولعب أنجيلينو النصف الثانى من الموسم الماضي معارًا لفريق لايبزيج الألمانى، حيث خاض معه 13 مباراة فى الدوري الألماني وسجل هدف وحيد وصنع إثنين.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لايبزيج في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثالث في الدوري الألماني الموسم الماضي.

يذكر أن أنجيلينو بدأ مسيرته فى أكاديمية مانشستر سيتى عام 2014، وبعد موسم واحد تمت إعارته إلى فريق نيويورك سيتى الأمريكي لمدة موسم، ثم تمت إعارته مرة أخرى ولكن هذه المرة إلى بريدا الهولندى لمدة موسم واحد أيضًا، قبل أن يتم بيعه إلى آيندهوفن الهولندي، قبل أن يعود إلى السيتى فى الميركاتو الصيفي 2019.

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