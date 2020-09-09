الميركاتو الصيفي: إنتر ميلانو يضم ظهير روما المخضرم

أعلن إنتر ميلانو الإيطالي رسميًا ضم الظهير الأيسر لروما الإيطالي، الدولي الصربي “ألكسندر كولاروف“.

وأكد إنتر ميلانو في بيان نشره على الموقع الرسمي للنادي، أنهم قاموا بضم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بصفة نهائية من روما.

ووفقًا للتقارير الصحفية الواردة، فإن كولاروف انتقل إلى إنتر ميلانو مقابل 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز تصل قيمتها إلى 500 ألف يورو، وفقا لما يحققه اللاعب.

وانضم اللاعب الصربي بطلب من المدير الفني لإنتر ميلانو، أنطونيو كونتي الذي يرى أن كولاروف سيكون مفيدًا للفريق داخل وخارج الميدان بحكم خبرته الكبيرة.

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وصل كولاروف الى روما عام 2017 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي أمضى معه سبعة مواسم وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين.

وخاض الدولي الصربي 132 مباراة مع روما في جميع المسابقات سجل خلالها 19 هدفًا، وقدم 20 تمريرة حاسمة.

وسبق أن لعب كولاروف مع لاتسيو الإيطالي بين عامي 2007 و2010، وحقق معه كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي عام 2009.

يذكر أن عقد كولاروف مع روما، كان سينتهي في صيف 2021، وبالتالي فإنها كانت الفرصة الأخيرة لذئاب العاصمة الإيطالية للاستفادة ماديًا من النجم الصربي، قبل أن يحق له التوقيع مجانا مع أي فريق آخر في يناير المقبل.يف

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