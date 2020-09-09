رياضة | أحمد حسن: لو عرض عليا منصب مدير المنتخب مرة أخرى سأرفض

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: لو عرض عليا منصب مدير المنتخب مرة أخرى سأرفض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أحمد حسن نجم المنتخب الوطني الأسبق عن ندمه بسبب عمله في منصب مدير المنتخب المصري الأول، في جهاز شوقي غريب.

وأشار أحمد حسن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أنه لو تكرر هذا الموقف وعرض عليه منصب مدير المنتخب، سوف يرفض.

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وأوضح أنه اتخذ القرار الخطأ بقبول منصب مدير للمنتخب بعد الاعتزال، مشيرا إلى أنه يفضل الجوانب الفنية عن الإدارية.

وأكد في ختام حديثه أنه دائما يفضل العمل الفني وليس الإداري، بما يتطابق مع شخصيته.

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