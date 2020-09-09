رياضة | العاصي يكشف حقيقة شراء مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر العاصي يكشف حقيقة شراء مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت في الفترة الأخيرة تقارير صحفية أشارت لرغبة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا في شراء نادي مصر المقاصة عقب نهاية الموسم الجاري وتكرار تجربته مع نادي بيراميدز.

ونفى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني ما تردد عن نية تركي آل الشيخ في العودة للاستثمار بأي نادي مصري.

وقال محمد العاصي في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش: "لا صحة لما تردد مؤخرا حول رغبتنا في الاستثمار بأي من الأندية المصرية خلال الفترة القادمة".

وتابع: رهدفنا هو الصعود بألميريا للدوري الممتاز الإسباني في الموسم القادم بعدما كان الفريق قاب قوسين من تحقيق ذلك في الموسم المنقضي.".