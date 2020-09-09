الامارات | إلغاء البطولة الأوروبية لاختراق الضاحية بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء البطولة الأوروبية لاختراق الضاحية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى اليوم الأربعاء إلغاء البطولة الأوروبية لاختراق الضاحية التي كان من المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل في أيرلندا بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى إن الأوضاع الصحية في إيرلندا إلى جانب قيود السفر المفروضة في عدد من الدول الأوروبية أجبرته على اتخاذ قرار الإلغاء.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في 13 ديسمبر المقبل.

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وقال دوبرومير كارامارينوف الرئيس المؤقت للاتحاد الأوروبي لألعاب القوى "قرار إلغاء البطولة الأوروبية لاختراق الضاحية كان خيارا في غاية الصعوبة بالنسبة للاتحاد".

وأضاف المسؤول الأوروبي "بعد إلغاء البطولة الأوروبية لألعاب القوى 2020 في باريس قبل بضعة أشهر كانت بطولة اختراق الضاحية أخر فرصة لتنظيم حدث أوروبي كبير في ألعاب القوى خلال هذا العام ومن ثم فإن قرار الإلغاء لم يكن بالقرار الهين".

وستقام النسخة المقبلة من البطولة في تورينو الإيطالية في 2021.

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