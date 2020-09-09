شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أطالب بإيقاف «ساسي».. وهذا موقفي لو كان لاعبًا في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بتوقيع عقوبة الإيقاف على فرجاني ساسي، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، بسبب تعمده الحصول على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالدوري الأحد الماضي.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: «القانون ينص على إيقاف اللاعب الذي يتعمد الحصول على بطاقة صفراء أو حمراء».

وواصل: «البعض يرى أني متحامل على لاعبي الزمالك، ولكنه أمر غير صحيح، ولو قام لاعب في الأهلي بهذه الواقعة سأتحدث عنها وأطالب بإيقافه أيضاً».

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك قد أكد على أن فرجاني ساسي قد تعمد الحصول على بطاقة صفراء ثالثة بعدما تعرض اللاعب للإصابة في لقاء الجيش وضمان غيابه عن المباراة المقبلة أمام سموحة.