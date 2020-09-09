شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إحالة الملف للنيابة العامة.. اتحاد الكرة يتحصن بمحضر التسليم والتسلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر بارز داخل اتحاد الكرة أنه من حق وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي، إحالة أي أمر أو واقعة أو ملف إلى النيابة العامة لكن ما نرفضه هو توجيه أي اتهامات لاتحاد الكرة أو اللجنة الخماسية.

وأصدرت وزارة الرياضة بيانا رسميا أمس اكدت فيه إحالة وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء، الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

في سياق متصل، كشفت اللجنة الخماسية التي تدير الجبلاية أنها تسلمت الأمور دون محضر تسليم وتسلم بعد تعيينها رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واعلنت اللجنة أن موقفها محصن لعدم وجود محضر تسليم وتسلم يفيد بوجود المفقدات أثناء تولي إدارة الجبلاية وتأكد اختفائها منذ 2013.