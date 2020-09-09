شكرا لقرائتكم خبر عن عضو باتحاد الكرة لوزارة الشباب: موقفنا سليم 100%.. والسرقة تمت في 2013 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عضو مجلس إدارة في اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، إن موقف اللجنة الخماسية برئاسة الجنايني سليم بنسبة 100% في ازمة فقدات بعض الكؤوس داخل الجبلاية ولا توجد أي مسؤولية قانونية ضدنا في أزمة فقدان بعض مقتنيات الاتحاد وبعض الكؤوس.

وأصدرت وزارة الرياضة بيانا رسميا أمس اكدت فيه إحالة وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء، الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

وقال عضو اللجنة الذي -رفض ذكر اسمه- عدم وجود أي مخالفات داخل الجبلاية في هذا الشأن وهو ما ستثبته النيابة العامة، مؤكدا أن سرقة مقتنيات وكؤوس الجبلاية تمت في 2013 في عهد مجلس جمال علام رئيس الاتحاد، وثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، وشدد على أن الوزارة كان من المفترض أنها تكون على علم بهذه الواقعة منذ 2013 وكان عليها تشكيل لجنة للتفتيش والمراجعة وإحالة الواقعة وقتها.