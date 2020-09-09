شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لـ«ميسي» بالعودة للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية إن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، سمح لليونيل ميسي، قائد الفريق، بالعودة للتدريبات الجماعية بعد التدريبات الفردية التي خاضها.

وأوضحت الصحيفة أن كل من فيليب كوتينيو وسيرجيو بوسكيتس وأنسو فاتي، سيعودون أيضًا للتدريبات الجماعية من أجل الاستعداد جيدا للموسم الجديد.

وكانت الأيام الماضية شهدت مشاركة «ميسي» في التدريبات ولكن بصورة منفردة، وذلك بسبب غيابه عن بداية معسكر الإعداد للموسم المقبل، ولكن عاد المدير الفني الهولندي وسمح له بالالتحاق بالتدريبات الجماعية.