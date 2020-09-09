شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعلن موعد عودته لقناة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي خالد الغندورنجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن موعد عودته لتقديم برنامج «زملكاوي» على شاشة قناة نادي الزمالك. وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انتظروني إن شاء الله الثلاثاء القادم وعودة لبرنامج زملكاوي مرة أخرى». وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أكد في تصريحات سابقة على عودة الغندور من جديد لتقديم برنامجه على شاشة قناة النادي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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