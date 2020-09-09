شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يقترب من منصب مدير الكرة بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين النادي الأهلي من تولي منصب مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة خلفًا لسيد عبدالحفيظ، الذي تتجه النية لتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها.

ووفقًا لمصدر داخل لجنة التطوير بالأهلي، فإنه تم الاستقرار على خالد بيبو لتولي منصب مدير الكرة، وقال إن القرار الرسمي في هذا الأمر قد يتم اتخاذه فور حسم الأهلي للقب الدوري عقب حصوله على 8 نقاط من المباريات الثلاثة المقبلة.

وكان فريق الكرة الأول بالأهلي قد شهد العديد من الأزمات والمشاكل مع لاعبي الفريق ورحيل بعضهم، فضلًا عن أزمة محمود كهربا الأخيرة.