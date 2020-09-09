شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحقق سلة الأهلي «ريمونتادا» على حساب الاتحاد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة فاصلة تجمع فريق السلة بالنادي الأهلي بنظيره الاتحاد السكندري، مساء غدٍ الخميس، في المواجهة الرابعة للدور النهائي من دوري السوبر.

وكان الاتحاد قد تفوق في مباراتين سابقتين، مقابل تفوق وحيد للأهلي، على مدار المواجهات الثلاثة الماضية للدور النهائي.

ويُقام نهائي دوري السوبر لكرة السلة في الموسم الجاري بنظام 5 مواجهات بين الثنائي المتصدر، يحسم اللقب الفريق الذي يفوز في ثلاثة منهم.

ويُتوج الاتحاد السكندري باللقب في حالة الفوز على الأهلي في لقاء الخميس، في حين يتأجل حسم اللقب للقاء السبت في حالة انتصار الفريق الأحمر وتساوي الكفتين، حيث بات الأهلي مطالبًا بتحقيق «ريمونتادا» وإلحاق الهزيمة بزعيم الثغر في مباراتي الخميس والسبت من أجل معانقة الدرع.