شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروي الأول بنادى الإنتاج الحربي، بقيادة مختار مختار، تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها في السادسة مساء الغد الخميس، على أرض ملعب ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.

وحرص الجهاز الفنى على عقد العديد من الجلسات التحفيزية مع اللاعبين لحثهم على مواصلة الانتصارات التي بدأها الفريق بالفوز على سموحة وطنطا، وحذرهم بعدم الاستهانه أو التراخي أمام أسوان، والذى سيقاتل بمنتهى الشراسة على الثلاث نقاط لتامين موقفه من الهبوط للقسم الثاني.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد خوضه 24 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 25 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 39 هدفًا.