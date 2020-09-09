شكرا لقرائتكم خبر عن «تشاتشيتش» يدرس عدم الدفع بـ«السعيد» أساسيًا امام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عدم الدفع بعبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق وهداف بطولة الدوري الممتاز، بشكل أساسي في مباراة الفريق أمام المصري، المقرر لها غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.

ويفضل المدرب الكرواتي عدم المجازفة باللاعب بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية في مباراة الفريق أمام سموحة، وأبعدته عن مباراتي الزمالك والجونة، وذلك خوفًا لعدم تكرار الإصابة العضلية.

ورفع عبدالله السعيد رصيده إلى 107 أهداف في مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.