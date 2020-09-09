شكرا لقرائتكم خبر عن استياء داخل اللجنة الخماسية بعد بيان وزارة الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء داخل اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، بعد بيان وزير الشباب والرياضة وإحالة الملف إلى النائب العام والتلميح لوجود مخالفات داخل اتحاد الكرة وفقًا للبيان الرسمي للوزارة، حيث رفضت اللجنة الخماسية تحملها أي مسؤولية حول فقدان بعض مقتنيات الجبلاية.
وأصدرت وزارة الرياضة، بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، أكدت فيه إحالة وزارة الشباب والرياضة الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام، وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.
يأتي ذلك في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.
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