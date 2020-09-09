شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يدرس الدفع بمهاجم وحيد أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، الاستعانة بمهاجم واحد فقط في مباراة الإسماعيلى، بدلًا من اللعب بمهاجمين كما فعل في المباراتين الماضيتين للفريق.

واستقر فايلر بنسبة كبيرة على الدفع بالمهاجم السنغالى آليو بادجى أساسيًا في مباراة الدراويش، بعدما سبق ودفع المدرب السويسرى بالثنائى الهجومي «بادجى» ومروان محسن في التشكيل الأساسى خلال آخر مباراتين بالدورى أمام المصري وحرس الحدود، اللتين انتهيتا بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيرة الإسماعيلي في تمام الساعة الثامنة والنصف، مساء الجمعة المقبل، على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.