شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» يقترب من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي رغم أزمة «الشناوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حجز محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، مقعدًا له في قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي، يوم الجمعة المقبل، على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.

يأتي ذلك بعدما ظهر اللاعب بمستوى فني وبدنى متميز خلال تدريبات الفريق الاخيرة، بعدما انتهت فترة الإيقاف التي تعرض لها لمدة 10 مباريات على خلفية أحداث مباراة السوبر التي أقيمت في الإمارات.

و يبدو أن اللاعب سيكون على موعد مع الظهور مع القلعة الحمراء بالرغم من الأنباء التي ترددت عن تجميده بسبب الأزمة التي أثارها منذ اسبوع مع محمد الشناوي، زميله بالفريق، وكذلك سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بعدما تم توقيع غرامة ماليه على اللاعب قدرها مليون جنيه.