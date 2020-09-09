شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتظلم ضد عقوبة «هاشم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، التظلم على قرار لجنة الإنضباط الصادر ضد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي. ووجهت لجنة الانضباط عقوبة «التوبيخ» لطارق هاشم بسبب اعتراضه على قرارات اللجنة الخماسية في أزمة إصابة لاعبي المصري بفيروس كورونا. وقال طارق هاشم، إنه سيسلك القنوات الشرعية لإلغاء العقوبة، التي يراها غير مستحقة، خصوصًا أنه مارس حقه الشرعي في التعبير عن موقف ناديه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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