شكرا لقرائتكم خبر عن اسم جديد يدخل حسابات بيراميدز لخلافة الكرواتى «تشاتشيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس ادارة نادى بيراميدز على رحيل المدرب الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى للفريق الكروي الاول نهاية الموسم الجاري، بعدما تحفظت اللجنة الفنية على أداء ومستوى الفريق خلال الفترة الحالية بعد الخسارة في مباراتين على التوالي أمام الزمالك ثم الجونة، وهو الأمر الذي قد يكلف الفريق فقدان مركزه في وصافه الدوري الممتاز لصالح الزمالك.

ووضع مسؤولو بيراميدز أكثر من مدرب ضمن ترشيحاتهم لخلافة «تشاتشيتش»، على رأسهم الهولندي مارتن يول، المدير الفنى السابق للأهلي وتوتنهام، كما دخل اسم مواطنه مارك فوتا، الذي تمت إقالته منذ عدة أيام من تدريب الوحدة الامارتي والذى سبق وعمل مع النادى الإسماعيلي، ولديه خبرة العمل في الدورى المصري، أيضًا على رادار النادي.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو بيراميدز الموقف النهائي والأخير عقب نهاية الموسم، إن لم يتعثر الفريق مرة أخرى وهو الأمر الذي سيعجل برحيل المدرب الكرواتي.