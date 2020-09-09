شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء رحيله إلى برشلونة.. «كلوب» يجتمع مع «فينالدوم» لمناقشة مستقبله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، إن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سيعقد اجتماعًا مع اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم للحديث حول مستقبله.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن "فينالدوم" لم ينفي خلال تواجده مع منتخب بلاده وجود مفاوضات من جانب فريق برشلونة الإسباني، حيث أثني اللاعب على المدير الفني الهولندي رونالد كومان، المدرب الجديد للبرسا، والتي اعتبرها البعض إشارة ترحيب بالانتقال للعب مجددًا تحت قيادة المدير الفني الهولندي.

وأوضحت الصحيفة أن يورجن كلوب سيقوم بالتحدث مع اللاعب ومناقشة مستقبله لمعرفة هل سيكمل اللاعب مع فريقه الحالي أم سيرحل عن الفريق الموسم المقبل.

ويرتبط "فينالدوم" بعقد مع ليفربول حتى الصيف المقبل، ويحاول مسؤولو الريدز، إما تجديد التعاقد أو بيعه قبل مغادرة آنفيلد مجانًا بعد موسم واحد، للاستفادة منه ماديًا.