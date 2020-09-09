شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير الطبى يحدد موعد مشاركة «الشحات» في تدريبات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينهى حسين الشحات، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، البرنامج التأهيلى خلال الأيام المقبلة وينتظر أن يقدم خالد محمود طبيب الفريق تقريرًا عن حالة اللاعب إلى رينيه فايلر، المدير الفني، لتحديد موعد مشاركتة في التدريبات الجماعية.

ويأمل «فايلر» في استعادة «الشحات» لياقتة الفنية والبدنية قبل مواجهة الوداد المغربى في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكان «الشحات» قد أجرى عملية «الفتاق» ليغيب على إثرها مع الفريق منذ استئناف مباريات مسابقة الدورى الممتاز.