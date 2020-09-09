شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغولى «مالانجو» على رادار الأهلي لتدعيم الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، من جهودها من أجل البحث والتنقيب عن مهاجم أفريقي متميز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على طلب من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ودخل الكونغولي مالانجو، مهاجم الرجاء المغربي، ضمن حسابات لجنة التخطيط، في القائمة التي وضعتها اللجنة للتعاقد مع مهاجم أفريقي متميز، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات مع مواطنه جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي الكونغولى.

ونال «مالانجو» مهاجم الرجاء المغربي ومازيمبي السابق إشادة لجنة التخطيط، وهو واحد من أبرز المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد، بعد أن نال إشادة إدارة الكرة بالأهلي.

وفتح مسؤولو الأهلي الباب أمام رحيل الثلاثي الأجنبي الأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي، خاصة أن الفريق الأحمر على قوته حالياً 6 لاعبين أجانب فبالتالي أصبح تسويق واحد منهم أمر وجوبي، بينما إذا أراد الأهلي التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد سيحتاج بيع واحد من اللاعبين الأجانب الموجودين أمامه.