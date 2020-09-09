«فايلر» يراهن على «سليمان» و«قفشة» قبل مواجهة الدراويش

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يراهن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي على أوراق رابحة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلي، المقررة، الجمعة المقبل، في الجولة الـ26 للدورى الممتاز.
ويأمل «فايلر» في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة لكل من وليد سليمان ومحمد مجدي قفشة لحسم لقاء الإسماعيلى، إذ عقد المدير الفنى جلسة خاصة مع اللاعبين لتحفيزهما على الاجتهاد والمساهمة في تحقيق الفوز.
وكان وليد سليمان قد سجل 3 أهداف في مباريات الإنتاج الحربي والمقاولون العرب وحرس الحدود بعد الدقيقة 80، وهو ما فعله محمد مجدي قفشة، الذي سجل أيضًا 3 أهداف في مباريات مصر المقاصة وطلائع الجيش وحرس الحدود.
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