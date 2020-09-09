شكرا لقرائتكم رئيس المقاصة: إيهاب جلال صنع من الفسيخ شربات.. ولن نرفض رحيل محمد إبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغنى اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة بقدرات إيهاب جلال المدير الفنى لفريقه، مؤكداً أنه لن يقف فى طريق محمد إبراهيم حال إمتلاكه عروض قوية للرحيل عن الفريق ، وقال محمد عبد السلام فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"واجهنا سوء توفيق كبير فى الدور الاول للدوري ، كنا نصل للمرمى ونهدر أهدافاً وبالتالى نستقبل أهداف ونخسر نقاط سهلة حتى وصلنا للمركز السابع عشر فى الدوري ، رغم أنهم نفس اللاعبين وكان يقودهم مدربان متميزان ولكن قدوم إيهاب جلال قلب موازين الفريق".

ويضيف رئيس المقاصة :"إيهاب جلال صنع من الفسيخ شربات ، وزع روح الولاء داخل اللاعبين وتعامل معهم نفسياً بطريقة رائعة وأتمنى أن نستمر فى التقدم فى سباق مراكز المسابقة لتعويض مافات المقاصة بعد نتائج الدور الأول".

وعن محمد إبراهيم قال رئيس المقاصة :"أنا عجوز ومن زمان بحب محمد إبراهيم وبحلم بإنضمامه للمقاصة رغم تعرضه للإصابة مع الزمالك وتأثره بالإصابة وحدث ماتوقعته فلقد توهج معنا ، وأؤكد حتى الان لم يحدثنى اللاعب عن امتلاكه أى عروض ، قد يكون ناقش الأمر مع ادارة التسويق بالنادى ولكننا لن نقف فى طريقه ، المقاصة لم يعتاد الوقوف أمام مصلحة اللاعبين وخسارتهم نفسياً لرغبتهم فى الرحيل ، ولكنى أفضل مناقشة الأمر فى نهاية الموسم حتى لايتأثر تركيز اللاعب وليس خوفاً على اداؤه مع المقاصة فقط ولكن لانى أتوقع عودته للمنتخب وبالتالى أتمنى استمرار تركيزه وبالتالى تألقه".

وعن أيمن حفنى قال محمد عبد السلام :"لاعبنا وسيعود للمقاصة بنهاية الموسم ، نعلم أنه بعيد عن ممارسة الكرة منذ فترة طويلة ولكنه قادر على العودة للتألق من جديد معنا فى الموسم الجديد".

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وفى وقت سابق ، طالب حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، مجلس إدارة الفريق الفيومى بسرعة حسم المستحقات المادية الخاصة بلاعبى الفريق وقال إبراهيم فى تصريحت إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: الأمور المادية ليست فى أفضل حال، ولكننا نتخطى هذا الأمر فى الوقت الحالى، ونسعى لإرضاء اللاعبين حتى يركزوا فى الملعب، ومجلس الإدارة منح اللاعبين شيكات فى المعسكر الماضى وسيتم صرف جزء منها قريباً، ونحل الأمور بقدر المستطاع.

أضاف: وأتمنى أن يحل مجلس الإدارة هذا الأمر سريعاً حتى لا يكون هناك قرار من إيهاب جلال، ولا نعمل مع المقاصة من أجل الفلوس، ولكن الأهم بالنسبة لنا حقوق اللاعبين.

واصل: إيهاب جلال مدرب محترف ويتلقى عروض كل يوم، ولكنه يحترم المكان الذى يعمل فيه بالتأكيد من حقه دراسة العروض، ولكنه يفكر بتأنى ودون استعجال، وفى الفترة الماضية تلقينا حوالى 3 و 4 عروض.

استكمل: مباراة الاتحاد أعطتنا ثقة كبيرة جداً خاصة بعد الفوز على الاسماعيلى، والاعبين استجابوا لتعليمات الجهاز الفنى، وطموحنا تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة، لا نريد التركيز فى الجدول حالياً ولا يشغلنا إلا تحقيق الانتصارات.

اختتم: محمد إبراهيم تطور مستواه ولديه إمكانيات وثقة كبيرة، وخاصة مع المساحات، والراحة النفسية كانت سبب تفوقه حالياً وليس هو وحده ولكن باقى اللاعبين أيضاً.