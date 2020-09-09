شكرا لقرائتكم حازم إمام يطالب بعدم تدشين مباريات للأهلى والزمالك بتوقيت دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، لجنة المسابقات باتحاد الكرة بعدم تدشين مباريات للأهلى والزمالك فى توقيت مباريات دوري الأبطال الأفريقى حال اقرار تأجيلها بشكل رسمى مطالبا اللجنة الخماسية أيضاً بإقرار بند ينظم حركة عمل المدربين فى الموسم الجديد ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" لو الكاف قرر تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى مع الوداد والرجاء المغربيان بسبب تزايد الاصابات بكورونا فى المغرب لابد الا تسعى لجنة المسابقات لتسكين مباريات محلية للقطبين فى يومى 19 و 20 سبتمبر"

وتابع حازم إمام :" الاهلى والزمالك "مفرومين" بيلعبوا كل 3 أيام ومفيش حد فيهم بيتكلم عشان الدوري يخلص ، لكن فى حالة التأجيل سيكون هناك متسع أمام اتحاد الكرة لإنهاء المسابقة بأقصى تقدير فى 5 أكتوبر وبالتالى بلاش نحط مباريات فى الوقت دى وندى الفريقين فرصة يرتاحوا شوية عشان اللاعبين لا تتعرض للإصابة قبل مباريات أفريقيا المهمة".

وعن كثرة تغيير المدربين فى الدوري قال الثعلب الصغير:" حاولت جاهداً عندما كنت مسئولا فى اتحاد الكرة إقرار بند يمنح المدرب الحق فى تدريب فريقين فقط طوال الموسم فى مختلف درجات مسابقات الكرة ، حتى نمنح الفرصة لظهور مدربين جدد وتشعر الاندية بالاستقرار مع مدربيها ولكن لم تساعدنى الظروف ، ولذلك استغل فرصة موقف أحمد سامى مع طنطا وسموحة فى مطالبة اللجنة الخماسية فى إتحاد الكرة بإستكمال قراراتها المتميزة عن طريق وضع هذا البند فى لائحة الموسم الجديد حتى يطبق ونتخلص من هذه الظاهرة السيئة للأبد".

وفى وقت سابق ، أكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا أن أحمد سامي لم يقدم استقالته حتى الآن بشكل رسمي من تدريب طنطا رغم اتفاقه مع نادي سموحة، وقال فايز عريبي في تصريحات تلفزيونية: "الكابتن أحمد سامي مدرب مُجتهد، وتوَّسمنا فيه خير لقيادة النادي خلال الفترة المُقبلة، وسألته قبل التعاقد إن كان يعرف الفريق، فقال إن الفريق يمتلك عناصر جيدة جداً ولكن يحتاجون للثقة"، مضيفا "رغم حديث أحمد سامي معنا وتعاقده معنا لم يحترمنا في النهاية ولم يحترم تعاقده معنا ولدي عتاب عليه هو وفرج عامر رئيس نادي سموحة".

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وواصل:"الكابتن أحمد سامي قاد طنطا في مباراة الاتحاد بشكل جيد وحققنا نتيجة إيجابية بالتعادل وهنأته بعد المباراة، ثم جاء في مباراة الإنتاج الحربي ولم يكن الأداء جيد وخسرنا، ثم علمت في ليلة تلك المباراة إنه اتعاقد مع سموحة ولم يُبلغني بذلك تماماً".

ختم حديثه قائلا:"حتي تلك اللحظة لم يُقدِّم أحمد سامي استقالته رسمياً من تدريب طنطا".

على الجانب الاخر ، أخطر احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف" ، مسئولي اتحاد الكرة بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لتقام مباريات الذهاب يومي ١٧ و١٨ اكتوبر المقبل ، علي ان تقام جولة الاياب يومي ٢٣ و٢٤ من نفس الشهر ، كما اخطر رئيس الكاف مسئولي اتحاد الكرة باقامة المباراة النهائية يوم ٦ نوفمبر المقبل وسيتم إعلان هذه القرارات رسميا فى وقت لاحق

على صعيد متصل ، اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن حضور اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذى عُقد مساء أمس ، الثلاثاء، عبر "تقنية" الفيديوكونفرانس لمناقشة مصير منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما حضرت حنان الزيني مدير اللوائح في الاهلي الاجتماع مُمثلاً عن القلعة الحمراء كما حضر أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك وحضر أيضاً هاني سعيد المدير الرياضي في بيراميدز مُمثلاً عن ناديه.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً بشأن مصير منافسات نصف نهائي دوري الأبطال ونصف نهائي الكونفدرالية فبعدما حدد الكاف أواخر سبتمبر الجاري موعداً لانطلاق منافسات نصف نهائي البطولتين ذهبت تقارير مغربية إلى أن الكاف سيؤجل موعد المباريات حتى منتصف أكتوبر المقبل بسبب تزايد إصابات كورونا في الدوري المغربي وهو ما جعل لجنة مسابقات الكاف تجتمع مع الاندية الثمانية المشاركة في نصف نهائي البطولتين لمناقشة هذا الأمر.