شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث مصير إكرامي الكبير بعد تقرير بيبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مصير إكرامي الشحات المشرف على حراسة المرمى في قطاع الناشئين بالنادي بعدما قدم خالد بيبو رئيس القطاع تقريرا عن تصرفات إكرامي الشحات للجنة التخطيط خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تتخذ لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح قرارا مناسبا في هذه القضية بعدما خرج إكرامي الكبير لوائح النادي مؤخراً بظهوره الإعلامي المُتكرر والحديث عن أمور تتعلق بالقلعة الحمراء في وسائل الإعلام رغم أنه يعمل في النادي.

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وشهدت الفترة الماضية حالة من الغضب ضد إكرامي الكبير بسبب تصريحاته الأخيرة عن قضية رمضان صبحي زوج ابنته، حيث واصل الحارس الدولي السابق مخالفة لوائح النادي بالحديث عن أمور تتعلق بالقلعة الحمراء في وسائل الإعلام رغم أنه يعمل في النادي ولم يحصل على أذن بالظهور .

وتبحث اللجنة اتخاذ قرار مناسب سواء بتوجيه الشكر للمشرف على حراسة المرمى في قطاع الناشئين أو لفت نظره أو عدم اتخاذ أي قرار من شأنه الحفاظ "هيبة" النادي.