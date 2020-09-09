شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: العجوز نجح فى انقاذ اسم الإسماعيلى من المرمطة فى الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى أن فريقه تنتظره مواجهات من العيار الثقيل فى مسابقة الدوري أمام كبار المسابقة، مشدداً على أن أحمد العجوز نجح فى إستثارة دوافع اللاعبين بمحاضرة قوية فى بداية قدومه ، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"كل فريق يمر بكبوة ، السلحدار وأبو جريشة وجوميز أشتغلوا وتعبوا ولكن واجهنا سوء حظ غريب وتراجع كبير فى النتائج ، ولكن العجوز اجتمع مع اللاعبين وقالهم فى أول مران أنتو اللى مقصرين مش الاجهزة الفنية ولازم تفوقوا ، مش هنسمح لأى حد يمرمط أسم الاسماعيلى فى الارض ، العيب فيكو انتو مش فى الاجهزة الفنية وفعلا اللاعبين تأثروا بكلام أحمد العجوز وحاولوا استعادة الثقة والشعور بالمسئولية "

وتابع مدرب حراس الاسماعيلى :"بعض الجماهير تعرضوا للحبس بعد اعتراضهم على نتائج الدراويش وفيه متابعة من رئيس النادى مع الامن للإفراج عنهم وقولنا للاعبين لازم نلعب عشان الناس اللى زعلانة منكو وبالفعل فوزنا على نادى مصر برباعية ونستعد لمواجهة الاهلى حالياً".

ويضيف سعفان الصغير:"لدينا مباريات صعبة للغاية مع الاهلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون والطلائع ، وهى مواجهات من العيار الثقيل ونجن نملك فريق قوى ولاعبين متميزين كانت تنقصهم الثقة فقط "

وأكمل مدرب حراس الاسماعيلى :"كل الاهداف التى سكنت شباك الدراويش مسئولية كل الفريق وليس الحراس فقط ، أخطاء صغيرة ولكنها مؤثرة لازم يتعلموا منها حتى لاتتكرر".

Advertisements

ورهن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بالفوز على الأهلى فى المباراة المقبلة، ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى اليوم، الأربعاء، لتحاليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

واستعاد فريق الإسماعيلى نغمة الانتصارات مجددا على حساب نادى مصر برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين للدورى فى المباراة الأولى للجهاز الفنى المؤقت بقيادة أحمد العجوز ومحمد حمص، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 30 نقطة فى المركز العاشر وفى المقابل حقق الاهلى فوزاً على حرس الحدود بهدفين دون رد فى نفس الجولة ليرفع رصيده للنقطة 68 فى صدارة الدوري.

ويعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات الأهلى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق الأحمر قبل ملاقاته بالدورى، ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 24 مباراة، فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

ورهن مجلس الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، قرار التراجع عن تجميد مستحقات اللاعبين بتحسن النتائج فى الفترة المقبلة، وأبدى المجلس استياءه الشديد من أداء بعض اللاعبين فى المباريات الرسمية وسوء النتائج عقب الهزيمة أمام المقاصة برباعية مقابل هدف، فقرر وقف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وعودة الروح مرة أخرى، مع التشديد على أن المجلس لن يتهاون مع أى لاعب مقصر خلال الفترة المقبلة.