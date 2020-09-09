«لو راجل خد مني جنيه».. مرتضى منصور يهاجم رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبة «الانضباط»

أعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أنه لن يسدد الغرامة التي فرضتها عليه لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، والتي تقدر بـ 100 ألف جنيه.

وقال منصور، في تصريحات لقناة الزمالك: "ما يحدث يستهدف هدم نادي الزمالك وليس مرتضى منصور بعد حصولنا على الدوري والكأس والسوبر والكونفدرالية والفوز على الأهلي".

وأضاف مرتضى منصور: "ذهبت للعب كرة السلة بعد علمي بعقوبة لجنة الانضباط وسجلت 10 كرات، كان هذا رد فعلي"، مضيفاً أنه "لن يرد على تلك الاستفزازات وتشويه صورته قبل الانتخابات المقبلة"، بحسب قوله.

وتابع: "لجنة الانضباط تضم مستشارين على أعلى مستوى، لكني لن أدفع غرامة الـ100 ألف جنيه؛ لأنه لم يتم الكشف عن سبب العقوبة، وأنا أتحدث بالقانون".

وشن مرتضى منصور هجوماً على رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، عمرو الجنايني، حيث قال: "ماذا تريد من الزمالك؟، أنت أتيت إلى اللجنة الخماسية عن طريق الفيفا، وبشكل غير قانوني، لو راجل خُد مني جنيه".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قد كشفت عن العديد من العقوبات بعد إحالة 10 أسماء للجنة بعد انتقادهم أداء الحكام خلال مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت العقوبات كالتالي: مرتضى منصور غرامة مالية 100 ألف جنيه

عدلي القيعي غرامة مالية 50 ألف جنيه

Advertisements

خالد مهدي.. توبيخ

أمير مرتضى ..حفظ

فرج عامر 50 ألف

سعيد لطفي غرامة مالية 50 ألف جنيه

طارق يحيي غرامة مالية 50 ألف جنيه

طارق هاشم ..توبيخ

طلعت يوسف.. حفظ

امير عزمي 3 مباريات

حسام حسن 3 مباريات